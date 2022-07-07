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İzmir'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki yürekleri ağza götüren yangın önlendi. Palet imalathanesinde çıkan ve zeytinlik alana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

İzmir'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
İzmir'deki fabrika yangını söndürüldü
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AA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde palet imalathanesinde çıkan ve zeytinlik alana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sekiz Eylül Mahallesi Nifaltı mevkiindeki palet imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, atölyenin yanındaki zeytinlik alana da sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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