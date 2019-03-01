İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy Mahallesi'nde, gece saat 01.30 sıralarında pompalı tüfekle bir saldırı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Taner D., oğulları Ali D. (12) ve Resul D. (10) ile evlerinin önündeki park halindeki otomobilde otururken, henüz plakası belirlenemeyen ve otomobille gelen kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre saldırıda, vücutlarına saçmaların isabet ettiği Ali ve Resul D. kardeşler yaralandı. Saldırganlar kaçarken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan iki kardeş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Saldırıyı aile ile husumetli oldukları öne sürülen A.O.K. (40),H.K. (35),S.K. (16) ve H.K.'nın (20) gerçekleştirdiği öne sürülürken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.