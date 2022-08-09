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İzmir'de servis minibüsü TIR'a çarptı: 2 ölü

İzmir Bergama'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği servis minibüsü, TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi olay yerinde, 1 kişi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İzmir'de servis minibüsü TIR'a çarptı: 2 ölü
AA

İzmir'in Bergama ilçesinde servis minibüsüyle TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yıldırım Çınar idaresindeki 35 S 50058 plakalı servis minibüsü, İzmir Çanakkale yolu Zeytindağ Kantar mevkisinde E.Ö'nün kullandığı 41 TV 484 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, minibüste bulunan Bülent Kılıçay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralı sürücü Yıldırım Çınar ise 112 Acil Servis ekiplerince Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli ilk AA tarafından servis edilmiştir.

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