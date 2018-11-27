Sokağa sürüklemiş...

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İzmir'de sokak ortasında dehşet!

İzmirli Güzellik Uzmanı Y.S, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nden bir gün önce akrabası tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü

27.11.2018 - 09:12 | Güncelleme:

İzmirli kadınların, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" için yapılacak etkinliklere hazırlık yaptığı dakikalarda, Karşıyaka Dedebaşı'nda 32 yaşındaki Güzellik ve Estetik Uzmanı Y.S sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Saldırganın, genç kadının ailesinin bir arsa yüzünden tartıştığı akraba torunu olduğu öğrenildi.

ESNAF KURTARDI

Caddede bulunan vatandaşlar ve esnaf tarafından kurtarılan talihsiz kadın, hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi biter bitmez soluğu karakolda alan talihsiz kadın, akrabası Ç.A'den şikayetçi oldu. Serbest bırakılan Ç.A'ye 6 ay genç kadına yaklaşma cezasının verildiği öğrenildi. Olay, önceki gün 16.35 sıralarında Karşıyaka Örnekköy'de Ali Alp Böke Caddesi Havva Özişbakan Lisesi önünde yaşandı.

SOKAĞA SÜRÜKLEMİŞ

Y.S, bir gün önce babası ile arsa yüzünden tartışan akrabasının oğlunun yanından geçerken, iddiaya göre 'Allah'ınızdan bulun" dedi. Küfür edildiğini düşünen Ç.A. çılgına dönüp, genç kadına ağıza alınmayacak sözlerle hakaret ettikten sonra okulun yan sokağına sürükleyerek götürüp tokat attı. Saldırgan, yere düşen kadını tekme ve yumruk darbeleriyle dövmeye devam etti. Çığlık çığlığa yardım isteyen genç kadını bölge esnafı kurtarırken, saldırgan Ç.A. polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

 "TEHDİTLER SAVURMAYA DEVAM ETTİLER"

Yeni Asır'dan Fatih Dönmez'in haberine göre; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nden bir gün önce böyle bir olayla karşı karşıya kaldığı için büyük üzüntü duyduğunu belirten Y.S. "Bu kişi ve kendi gibilerin eli sadece kendilerinden güçsüz olan kadınlara kalkar. Ben sonuna kadar şikayetçiyim, sokak ortasında bir kadını döven, hakaret eden bir kişi en ağır cezayı almalı. Ailem de çok üzüldü, bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, dayaktan sonra bile saldırganın ailesinin kendilerini tehdit ettiğini ileri süren Y.S. "Adalete güveniyorum" dedi.

 

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