Taksiyi kaçıran kadın müşteri yayaya çarptı! 0:00 / 0:00

İHA

İzmir Karşıyaka'da, dün akşam saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir taksi durağının önünde akılalmaz bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, 35 TC 5478 plakalı taksinin şoförü Murat Ç., aracın anahtarını kontak üzerinde bırakarak ihtiyaç molası için taksi durağının içerisine girdi.

KADIN ARACI ÇALIŞTIRIP UZAKLAŞTI

İHA'da yer alan habere göre bir süre sonra Neşe K., isimli şüpheli kadın, müşteri gibi yöneldiği taksinin arka koltuğuna oturdu. Yolcuyu gören Murat Ç., kısa bir süre sonra aracına yöneldiği esnada, ön koltuğa geçen Neşe K., aracı çalıştırıp uzaklaştı.

KAÇIRDIĞI ARAÇ İLE YAYAYA ÇARPTI

Bunu gören araç sürücüsü ile taksi durağındaki diğer sürücüler harekete geçti. Durak önünde bekleyen taksilere binen sürücüler, Neşe K., idaresindeki aracı takibe aldı. Yakınlarda bulunan pazar yerinin olduğu sokağa giren Neşe K., Y.T. isimli yaya halindeki kadına çarparak yoluna devam etti.

KADINI TAKİP EDİP ARACI DURDURDULAR

Koordineli bir şekilde aracı takip eden taksi sürücüleri bir süre sonra otomobilin önünü keserek Neşe K’yi durdurmayı başardı. Araçtan indirilen Neşe K., ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, otomobilin çarptığı Y.T’nin ayağının kırıldığı ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi.

"TELSİZİ DUYUP GÜZERGAHINI DEĞİŞTİRDİ"

Görgü tanığı taksi şoförlerinden Kürşat Kaya (42),olay anında şoför arkadaş ihtiyaç molası için durağa geldi. O anda bir kadın yolcu taksiye bindi diyerek yaşanılanları şöyle anlattı: “Şoför arkadaş burada ihtiyaç molası verirken, arka koltuktan ön koltuğa geçen kadın, aracı çalıştırdıktan sonra pazar yerine doğru ilerledi. Kadın, pazar yerinde bir yayaya çarpıp kaçmaya devam ederken, biz de sistemden aracın yönünü takip ederek, araç sürücüsü arkadaşlara kaçan aracın konumunu telsizden anons ettik. Fakat o da araç içerisinde telsiz konuşmasını duyduğu için; biz güzergahı anons ettikçe o yön değiştirdi.

"BÖYLE BİR ŞEY HİÇ AKLIMIZA GELMEZDİ"

Ara sokaklarda ki kovalamacanın ardından en sonra 3-4 araç ile Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı üzerinde kaçan otomobili yakaladık. Araçtan indirdiğimiz kadını, gelen polis ekiplerine teslim ettik. Şoför arkadaşımız da kadından şikayetçi oldu. Araçta çarpmalara bağlı maddi hasar meydana geldi. Senelerdir bu işi yapıyoruz, böyle bir şeyin başımıza geleceği hiç aklımıza gelmemişti” dedi.

"POLİS EKİPLERİNE KADINI TESLİM ETTİK"

Olay sırasında durağa doğru yaklaşıyordum diyen taksi şoförü Kerem Akınsu (22) ise, “Duraktaki sürücüler tarafından aracın kaçırıldığına yönelik önce anons geldi ve ardından da konum belirtildi. O sırada otomobil tam benim aracımın önünden geçti. Kullanan bir kadındı. Ben aracı takibe alarak, gittiği yönün ters istikametine gidip önünü kestim. Diğer arkadaşlar da arkadan gelip aracın geçişini önledi. Ardından polis ekipleri geldi ve kadını onlara teslim ettik” diye konuştu.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Öte yandan, şüpheli kadının aracı kaçırması ile sürücülerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kaldırımda yürüyen kadın, bir anda taksiye yöneliyor. Araka koltuğa oturan ve kısa bir süre sonra ön koltuğa geçen kadın otomobili çalıştırıp duraktan uzaklaşıyor. Aracının kaçırıldığını gören otomobil sürücüsü ile duraktan çıkan diğer bir sürücünün paniklediği ve ardından taksiye binen araç sürücüsünün kaçırılan otomobilin arkasından gittiği görülüyor.