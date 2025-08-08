İZMİR'İN 11 İLÇESİNDE DÜZENLİ SU KESİNTİLERİ YAŞANACAK

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların su ihtiyaçlarını, su kesintisinden önce karşılaması duyurusunda bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Küresel iklim krizi ve yetersiz yağışlar nedeniyle İzmir'in su kaynakları kritik seviyelere gerilemiştir. Yüzeysel kaynaklarımız olan barajlarda rezervler tükenme noktasına gelmiş, yer altı su kaynaklarında (derinkuyular) ise düşen yer altı su seviyesi nedeniyle verim ve kapasite azalmıştır. İZSU Genel Müdürlüğü olarak, yeni kuyu açma, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma ve tasarruf çağrıları gibi pek çok önlem hayata geçirilmiştir. Ancak mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle, 6 Ağustos 2025 itibarıyla İzmir genelinde gece saatlerinde, planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacaktır. Su kesintileri, su dağıtım şebekesinin teknik zorunluluklarına göre mahallelerin sadece bir kısmını etkileyebilir. Kesinti tarihleri ve bölgeleri dışında kalan alanlar için ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacaktır. İzmir halkının göstereceği anlayış ve dayanışma sayesinde bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz."