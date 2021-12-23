Suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 4 gözaltı

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri; tefecilik, dolandırıcılık, tehdit ve şantajla suç örgütü kurduğu belirlenen şüphelilere yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
DHA'nın haberine göre; operasyonda A.K. (58), H.K. (42), O.K. (39) ve T.K. (44) gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, silahlara ait şarjör ve fişek, 26 bin TL, 105 dolar ve farklı isimler adına düzenlenmiş çek ve senetler ele geçirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
YORUMLAR