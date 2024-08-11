İzmir'de ticari taksiyle otomobil çarpıştı
İzmir'in Konak ilçesinde ticari taksiyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Yenişehir Mahallesi Gaziler Caddesi'nde O.B. yönetimindeki otomobil, ara sokaktan ana yola çıkan A.Y. idaresindeki ticari taksiyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar refüje savruldu.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan G.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan O.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.