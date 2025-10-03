İzmir'de yağışa teslim!

İzmir'de yağış sonrası oluşan su birikintileri yaşamı olumsuz etkiledi.

AA'nın haberine göre sabah etkili olan ve aralıklarla sağanağa dönüşen yağış, yol ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu.

Sürücü ve yayalar, su birikintilerinin olduğu alanlarda ve yağış altında ilerlemekte zorlandı.

Kentte yağışın etkisiyle, mesai saatinin başlamasıyla ana arterler ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.