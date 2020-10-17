AA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 zanlı, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

AA'nın haberine göre; şüphelilerden 17'si cezaevine gönderildi, 19'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 Ekim'de 98'i Hava Kuvvetleri ve 12'si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup, 105'i muvazzaf 110 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yakalama kararı bulunan 16 pilottan 4'ünün F-16 pilotu olduğu belirtilmişti. Şüphelilerin bazılarının "örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı"nın bulunduğu, bazıları hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller olduğu belirtilmişti.

İzmir merkezli 25 ildeki eş zamanlı operasyonda 102 zanlı yakalanmıştı.

Önceki gün tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarılan 53 şüpheliden 29'u cezaevine gönderilmiş, 22'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı.