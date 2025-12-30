Habertürk
        İzmir'deki "kooperatif" soruşturmasında 5 tutuklama | Son dakika haberleri

        İzmir'deki "kooperatif" soruşturmasında 5 tutuklama

        İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya, Şenol Aslanoğlu, Yıldırım Kuruoğulları ve Burak Bakır tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 04:58 Güncelleme: 30.12.2025 - 04:58
        İzmir'deki "kooperatif" soruşturmasında 5 tutuklama
        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki "kooperatif" davasında tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

        5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        AA'nın haberine göre; Hakimlik, Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya, Şenol Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyesi Yıldırım Kuruoğulları ve Burak Bakır'ı tutukladı. Şüphelilerden M.B, K.M, A.D, Y.E, D.Ç. ve E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

