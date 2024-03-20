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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'deki Nevruz mitinginde terör propagandası: 6 tutuklama

        İzmir'deki Nevruz mitinginde terör propagandası: 6 tutuklama

        İzmir'de, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Nevruz Mitingi" sonrasında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 36 kişiden 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 01:40 Güncelleme: 20.03.2024 - 01:42
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        İzmir'deki Nevruz mitinginde terör propagandası: 6 tutuklama
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        İzmir'in Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda DEM Parti İl Başkanlığınca 17 Mart'ta düzenlenen "Nevruz Mitingi" sonrasında kanunsuz slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 36 kişinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

        AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu bir kişi ise Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        İzmir Valiliği, Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda DEM Parti İl Başkanlığınca 17 Mart'ta "Nevruz Mitingi" konulu açık hava toplantısı düzenlendiği, toplantının dağılımı sonrasında kanunsuz slogan attığı tespit edilen şüphelilerin, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı, yapılan aramalarda da 1 av tüfeği ve fişek, bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini açıklamıştı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İzmir
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