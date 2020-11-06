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AFAD'dan deprem bağışlarıyla ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),afetzedelere destek olmak isteyenler için deprem bağışı hesap numaralarını duyurdu.

İzmir deprem yardım! Son dakika: AFAD'dan deprem bağışlarıyla ilgili açıklama - Haberler
AA

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmalarının, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde devam ettiği bildirildi.

İzmir’de sürdürülen çalışmalara destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlardan da AFAD'a çok sayıda yardımda bulunma talebinin geldiğinin belirtildiği açıklamada, bahse konu talepleri karşılıksız bırakmamak adına, afetzedelere destek olmak isteyen bağış sahipleri için deprem bağışı hesap numaralarını paylaşma gereği duyulduğu ifade edildi.

Paylaşılan deprem bağışı hesap numaraları şöyle:

"T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi:

TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD : TR46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO : TR19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Kızılay Ticari Şubesi:

TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No : TVBATR2A

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bakanlıklar Şubesi:

TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Balgat Şubesi:

TL : TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09

USD : TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17

EURO : TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18

Banka Swift Kod No : KTEFTRIS

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Kurumsal Ankara Şubesi:

TL : TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10

USD : TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11

EURO : TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12

Banka Swift Kod No : ZKBATRIS

Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Kurumsal Ankara Şubesi:

TL : TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06

USD : TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09

EURO : TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10

Banka Swift Kod No : VAKFTRIS

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Başkent Kurumsal Şubesi:

TL : TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10

USD : TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11

EURO : TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12

Banka Swift Kod No : BTFHTRIS

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Ankara Şubesi:

TL : TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11

USD : TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17

EURO : TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18

Banka Swift Kod No : EMLATRIS

Denizbank A.Ş. Başkent Ticari Merkez ve Kamu Finansmanı Şubesi:

TL : TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11

USD : TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10

EURO : TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12

Banka Swift Kod No : DENITRIS

Türkiye İş Bankası A.Ş. Başkent Şubesi:

TL : TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45

USD : TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71

EURO : TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85

Banka Swift Kod No : ISBKTRIS

Şekerbank T.A.Ş. Ankara Şubesi:

TL : TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34

USD : TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35

EURO : TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36

Banka Swift Kod No : SEKETR2A

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Çankaya Ankara Şubesi:

TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66

USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94

EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04

Banka Swift Kod No : TEBUTRIS

QNB Finansbank A.Ş. Ümitköy Şubesi:

TL : TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68

USD : TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31

EURO : TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25

Banka Swift Kod No : FNNBTRIS

Akbank T.A.Ş. Başkent Kurumsal Şubesi:

TL : TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21

USD : TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22

EURO : TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23

Banka Swift Kod No : AKBKTRIS"

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