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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı | Son dakika haberleri

        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!

        İzmir'de, 60 yaşındaki Hüseyin Yavuz'un oturduğu evden tüm binaya yayılan kötü koku üzerine polis ekipleri Yavuz'un evine girdi. Ekipler, 5 gün önce hayatını kaybeden Yavuz'un cansız bedeniyle karşılaştı. İlk bulgunun 'alkol zehirlenmesi' olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:18 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:21
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        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
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        İzmir'de kan donduran olay, Bornova ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki üç katlı bir binada yaşandı. Hüseyin Yavuz'a (60) ait daireden kötü koku yayılması üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        POLİSLER EVE GİRDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akrabalarının yardımıyla kapıyı açan ekipler, Yavuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        5 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

        Yavuz'un cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekiplerce yapılan ilk incelemede, cesedin yaklaşık 5 günlük olduğu değerlendiriliyor.

        İLK BULGU 'ALKOLDEN ZEHİRLENME'

        Pet şişede alkol bulan ve zehirlenme şüphesini de değerlendiren polis ekipleri, alkolden alınan numuneyi incelenmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #İzmir
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