İzmir'in Beydağ ilçesinde olay, Erik Mahallesi'ndeki bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö. (71), sahipsiz bir köpeğin kümesteki tavuklarını yediği gerekçesiyle evinde bulunan tüfeği alarak dışarıya çıktı.

KARI KOCA ÇİFTİ VURDU

İHA'daki habere göre tüfeği sahipsiz köpeğe doğrultan M.Ö., tetiği çekerek tüfeği ateşledi. Bu sırada, tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen Adem I. (74) ve eşi Şenay I.'ya (69) isabet etti.

YARALI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören diğer mahalle sakinleri, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti ambulansa alarak Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

YAŞLI KADIN KURTARILAMADI

Yaralılardan durumu ağır olan Şenay I., ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Şenay I., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M.Ö. suç aleti ile birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.