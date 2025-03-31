Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Son dakika! İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü! | Son dakika haberleri

        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!

        İzmir'de bir eğlence merkezinde çıkan ve dışarı taşan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Korkunç olayda ölenlerin Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ve yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 14:05 Güncelleme: 31.03.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Urla ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkıp, dışarı taşan kavgada Sadık Sarıtaş (35), amcası Mustafa Sarıtaş (57) ve yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze (51), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 02.00 sıralarında Urla'nın Altıntaş Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin önünde meydana geldi.

        Her ikisi de inşaat işçisi olan 2 çocuk babası Sadık Sarıtaş ile amcası evli, 2 çocuk babası Mustafa Sarıtaş, eğlenmek için gittikleri mekanda 2 kişi ile tartıştı.

        Tartışma dışarı taşarken, çıkan kavgada Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze tabancayla vurularak yaralandı.

        2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, amca -yeğenin yanı sıra Valentina Gurgenadze'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

        3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından şüpheliler H.B. ve S.S.'yi yakaladı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"