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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!

        İzmir'in Menderes ilçesinde, İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) sigara içen 37 yaşındaki M.D., kendisini trenden indiren güvenlik görevlilerine saldırdı. M.D.'nin darp ettiği 2 güvenlik görevlisinden 44 yaşındaki Seydihan Alsaç, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi. Çeşitli suçlardan 8 suç kaydı olan M.D. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 07:48 Güncelleme: 18.06.2025 - 08:22
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        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
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        İzmir'de kan donduran olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, Menderes ilçesi İZBAN Cumaovası İstasyonu'nda meydana geldi.

        YOLCULARI RAHATSIZ ETTİ

        Darp ile öldürülen Seydihan Alsaç, 44 yaşındaydı.
        Darp ile öldürülen Seydihan Alsaç, 44 yaşındaydı.

        İddiaya göre, Aliağa istikametinden Torbalı istikametine ilerleyen İZBAN'a binen M.D. (37), Havalimanı İstasyonu'nda, trende sigara içip, diğer yolcuları rahatsız etti.

        TRENDEN İNDİRİLDİ

        DHA'daki habere göre bunun üzerine vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine M.D., Cumaovası İstasyonu'nda güvenlik görevlileri tarafından trenden indirildi.

        GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI

        M.D., kendisini uyaran güvenlik görevlileri Seydihan Alsaç ile H.K.’ya (37) saldırıda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        M.D. polis tarafından gözaltına alınırken, Seydihan Alsaç ile H.K. ise sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Burada tedaviye alınan Seydihan Alsaç, hayati tehlikesi nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Alsaç, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alsaç'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Çeşitli suçlardan 8 suç kaydı olan M.D. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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