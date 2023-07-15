İzmir için 'botanik turizm rotası oluşturma' önerisi

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Botanik unsurlar bunların içine yerleştirilmiş durumda. Birkaç yıl içerisinde burası tekrar harekete geçirilirse, en azından Anadolu botaniği ve biyoçeşitliliğin anlatımı adına bir merkeze dönüştürülürse ve şehrin birkaç noktasına benzer unsurları içeren noktalarla birlikte hareket geçirilirse geleceğe aktarımı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Alan içerisinde çok sayıda yaşlı ağaç var. Sherard'ın çizdiği krokinin köşe noktalarında dut, selvi, fıstık, zeytin ağacı var. Bu unsurlar hala yaşar durumda ancak alana her geçen gün müdahale artıyor. Bu da kaybı artırıyor. En azından bu önemli köşe taşları ayakta tutulması bahçenin bilinirliğini artıracak ve yerinin korunması anlamında önem arz ediyor."

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"BOTANİK BAHÇELERİ GÖRMEK İÇİN DOLAŞAN İNSANLAR VAR" Botanik bahçesinin turizmde de kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Şenol, "Gaziemir'de olması bir şans. Çünkü İzmir'in kapısı burada. Havaalanı çok yakın, fuar çok yakın. Turizm anlamında insanlar ilk önce buraya iniyor. Buradan şehre açılan bir boğaz var, Kültür Park var. Bütün unsurların hepsi bir araya getirilerek bir botanik turizm rotası, Avrupa'nın en eski bilim insanlarının burada olduğunu ifade eden bir nokta olarak dünyaya tanıtılması çok büyük ses getirecektir.