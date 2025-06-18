İzmir Kuş Cenneti, yaklaşık 13 bin flamingo yavrusuna ev sahipliği yapıyor

Gediz Deltası Sulak Alanı, flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olmasının yanı sıra balıkçıl, pelikan ve kervan çulluğu gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Bugüne kadar yüzlerce farklı kuş türünün tespit edildiği Gediz Deltası'ndaki kuşlar, güzel görüntüler oluşturuyor. Biyoçeşitlilik açısından çok zengin olan sulak alana, 7'den 70'e çok sayıda ziyaretçi geliyor.

Gediz Deltası'nda bulunan İzmir Kuş Cenneti'nde, bu sezon yaklaşık 13 bin flamingo yavrusu dünyaya geldi.

Anadolu kültürünün 'allı turnası' yavru flamingoların, ağustos ayı gibi gelişimini tamamlayarak kanat çırpıp göç edeceği belirtildi.

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"ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP ALAN"

Sulak alanla ilgili bilgi veren İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlusu Celal Murat Aslanapa, "İzmir Kuş Cenneti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde korunan alanlardan biri. Ramsar Sözleşmesi'yle koruma altına alınmış alandır. Uluslararası öneme sahip alan. Ülkemizde 14 ramsar alanı var. Sulak alanın yüz ölçümü, 14 bin 900 hektardır. 304 kuş türü tespit edilmiştir. Sürüngenler, tatlı ve tuzlu su balıkları, memeliler var. Ayrıca pek çok bitki çeşidi de yine sulak alanında yer alır" diye konuştu.