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        Haberler Yaşam İzmir Kuş Cenneti, yaklaşık 13 bin flamingo yavrusuna ev sahipliği yapıyor

        İzmir Kuş Cenneti, yaklaşık 13 bin flamingo yavrusuna ev sahipliği yapıyor

        İzmir'de doğal güzelliğiyle öne çıkan İzmir Kuş Cenneti'nde, bu yıl yaklaşık 13 bin yavru flamingo dünyaya geldi. Yavru flamingoların ağustos ayı gibi uçmaya başlayıp Akdeniz'e kıyı ülkelere yolculuklarının başlayacağını belirten İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlusu Celal Murat Aslanapa, "Flamingolar, ekosisteme faydalıdır. Tuzlu su karidesinin yumurtalarıyla beslenirler. Normalde tuzlu su karidesinin yumurtaları kendi kendine çatlamaz, serttir. Flamingoların sindirim sisteminden geçtikten sonra çatlar" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:32 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:32
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        13 bin yavruya ev sahipliği yapan 'cennet'
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        Gediz Deltası Sulak Alanı, flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olmasının yanı sıra balıkçıl, pelikan ve kervan çulluğu gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        Bugüne kadar yüzlerce farklı kuş türünün tespit edildiği Gediz Deltası'ndaki kuşlar, güzel görüntüler oluşturuyor. Biyoçeşitlilik açısından çok zengin olan sulak alana, 7'den 70'e çok sayıda ziyaretçi geliyor.

        Gediz Deltası'nda bulunan İzmir Kuş Cenneti'nde, bu sezon yaklaşık 13 bin flamingo yavrusu dünyaya geldi.

        Anadolu kültürünün 'allı turnası' yavru flamingoların, ağustos ayı gibi gelişimini tamamlayarak kanat çırpıp göç edeceği belirtildi.

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        "ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP ALAN"

        Sulak alanla ilgili bilgi veren İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlusu Celal Murat Aslanapa, "İzmir Kuş Cenneti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde korunan alanlardan biri. Ramsar Sözleşmesi'yle koruma altına alınmış alandır. Uluslararası öneme sahip alan. Ülkemizde 14 ramsar alanı var. Sulak alanın yüz ölçümü, 14 bin 900 hektardır. 304 kuş türü tespit edilmiştir. Sürüngenler, tatlı ve tuzlu su balıkları, memeliler var. Ayrıca pek çok bitki çeşidi de yine sulak alanında yer alır" diye konuştu.

        İKİ ÜREME MERKEZİNDEN BİRİ İZMİR

        İzmir Kuş Cenneti’nin Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olduğunu vurgulayan Aslanapa, "Birinci yuvalama alanı Tuz Gölü, diğeri ise burasıdır. Sulak alanda bulunan yapay ada, dünyanın en büyük yapay üreme merkezidir. Yapay ada, 6 bin 500 metrekare yüz ölçümündedir. Flamingolar, her yıl nisan ayının ilk haftasında buraya gelir. Kuluçkaya yatar.

        30-32 gün süren kuluçka döneminde bulunulur. Sonra yavrular, yumurtadan çıkar. Doğdukları adanın yanında suya inerler. Ebeveynler gözetiminde yaklaşık 2 ay boyunca beslenirler. Ağustos ayının başından itibaren uçma denemeleri başlar. Rüzgara karşı uçmayı öğrenirler. Sonrasında diğer sulak alanlara uçarlar.

        Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya ve Tunus; Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere giderler. Oralardan da buralara gelirler. Bu yıl 11 bin ile 13 bin arasında flamingo yavrusunun yumurtadan çıktığını düşünüyoruz. Flamingolar, ekosisteme faydalıdır. Tuzlu su karidesinin yumurtalarıyla beslenirler. Normalde tuzlu su karidesinin yumurtaları kendi kendine çatlamaz, serttir.

        Flamingoların sindirim sisteminden geçtikten sonra çatlar. Dışkılamayla suya karışır. Bu besin, balık popülasyon artmasına ya da azalmasına neden olur" diye konuştu.

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        #İzmir Kuş Cenneti
        #flamingo yavrusu
        #flamingo
        #İzmir
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