Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İzmir su kesintisi 6-21 Ağustos: İzmir'de hangi ilçelerde düzenli su kesintisi olacak, sular ne zaman gelecek, İZSU su kesintisi programı

        İzmir'de zorunlu tasarruf dönemi başladı: 11 ilçede her gün su kesintisi yaşanacak! 2025 Ağustos İzmir su kesintisi programı

        İzmir'de yetersiz su kaynakları nedeniyle önemli bir uygulamaya gidiliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamaya göre; 6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri yapılacak. İşte, İzmir'de yaşanacak su kesintisi programı ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 10:17 Güncelleme: 06.08.2025 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İZSU yapılan açıklamada, 6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı belirtildi. Su seviyesinin kritik noktalara düştüğü vurgulanan açıklamada, "İzmir halkının göstereceği anlayış ve dayanışma sayesinde bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini yer verildi. Peki, İzmir'in hangi ilçesinde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU 2025 İzmir su kesintisi programı...

        2

        İZMİR'İN 11 İLÇESİNDE DÜZENLİ SU KESİNTİLERİ YAŞANACAK

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı belirtildi.

        Açıklamada, vatandaşların su ihtiyaçlarını, su kesintisinden önce karşılaması duyurusunda bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

        "Küresel iklim krizi ve yetersiz yağışlar nedeniyle İzmir'in su kaynakları kritik seviyelere gerilemiştir. Yüzeysel kaynaklarımız olan barajlarda rezervler tükenme noktasına gelmiş, yer altı su kaynaklarında (derinkuyular) ise düşen yer altı su seviyesi nedeniyle verim ve kapasite azalmıştır. İZSU Genel Müdürlüğü olarak, yeni kuyu açma, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma ve tasarruf çağrıları gibi pek çok önlem hayata geçirilmiştir. Ancak mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle, 6 Ağustos 2025 itibarıyla İzmir genelinde gece saatlerinde, planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacaktır. Su kesintileri, su dağıtım şebekesinin teknik zorunluluklarına göre mahallelerin sadece bir kısmını etkileyebilir. Kesinti tarihleri ve bölgeleri dışında kalan alanlar için ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacaktır. İzmir halkının göstereceği anlayış ve dayanışma sayesinde bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz."

        3

        İZMİR 2025 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ PROGRAMI İLE İZMİR'DE NE ZAMAN SULAR KESİLECEK?

        İzmir'de 11 ilçede 6 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak su kesintisi programı şöyle:

        Bölge 1, İlçeler: Bayraklı, Konak, Gaziemir

        Kesinti günleri ve saatleri: 06 Ağustos Çarşamba 23.00 - 07 Ağustos Perşembe 05.00, 11 Ağustos Pazartesi 23.00 - 12 Ağustos Salı 05.00, 16 Ağustos Cumartesi 23.00 - 17 Ağustos Pazar 05.0

        4

        Bölge 2, İlçeler: Karşıyaka, Çiğli

        Kesinti günleri ve saatleri: 07 Ağustos Perşembe 23.00 - 08 Ağustos Cuma 05.00, 12 Ağustos Salı 23.00 - 13 Ağustos Çarşamba 05.00, 17 Ağustos Pazar 23.00 - 18 Ağustos Pazartesi 05.00

        5

        Bölge 3, İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka

        Kesinti günleri ve saatleri: 08 Ağustos Cuma 23.00 - 09 Ağustos Cumartesi 05.00, 13 Ağustos Çarşamba 23.00 - 14 Ağustos Perşembe 05.00, 18 Ağustos Pazartesi 23.00 - 19 Ağustos Salı 05.00

        6

        Bölge 4, İlçeler: Bornova, Bayraklı

        Kesinti günleri ve saatleri: 09 Ağustos Cumartesi 23.00 - 10 Ağustos Pazar 05.00, 14 Ağustos Perşembe 23.00 - 15 Ağustos Cuma 05.00, 19 Ağustos Salı 23.00 - 20 Ağustos Çarşamba 05.00

        7

        Bölge 5, İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar

        Kesinti günleri ve saatleri: 10 Ağustos Pazar 23.00 - 11 Ağustos Pazartesi 05.00, 15 Ağustos Cuma 23.00 - 16 Ağustos Cumartesi 05.00, 20 Ağustos Çarşamba 23.00 - 21 Ağustos Perşembe 05.00.

        8

        İZSU ARIZA SORGULAMA EKRANI

        İZSU, anlık olarak İzmir genelinde meydana gelen tüm arıza ve bakım onarım çalışmalarını paylaşıyor. Aşağıdaki linkten İZSU arıza sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

        İZSU ARIZA SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        Hindistan'da heyelan: 100 kişi kayıp
        Hindistan'da heyelan: 100 kişi kayıp
        Tahliye davasını kaybeden özel yurtta eşya kaçırma girişimi!
        Tahliye davasını kaybeden özel yurtta eşya kaçırma girişimi!
        Aslı Baş davası sil baştan!
        Aslı Baş davası sil baştan!
        ABD iki ülkeden 15 bin dolarlık teminat isteyecek
        ABD iki ülkeden 15 bin dolarlık teminat isteyecek
        ASA'dan Zara'ya yasak
        ASA'dan Zara'ya yasak
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Pegasus'tan powerbank kararı
        Pegasus'tan powerbank kararı
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları
        Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Gökyüzünün gizli dili
        Gökyüzünün gizli dili
        Trump'tan Rusya'ya yaptırımlara ilişkin açıklama
        Trump'tan Rusya'ya yaptırımlara ilişkin açıklama
        Morata için Arabistan iddiası!
        Morata için Arabistan iddiası!
        Beşiktaş'ta sola yeni aday!
        Beşiktaş'ta sola yeni aday!
        Lübnan'da silahların toplanması kararı
        Lübnan'da silahların toplanması kararı
        Donald Trump çatıya çıktı
        Donald Trump çatıya çıktı
        Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda dikkat çeken kararlar
        Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda dikkat çeken kararlar