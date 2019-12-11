Genel

Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ) yönelik ilk gözaltı kararı İzmir'den geldi. AA'nın haberine göre, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, İzmir ve İstanbul illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

ADANA'DA 16 GÖZALTI KARARI

FETÖ soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda aralarında polis ile aktif görev yapan kadın doktorun da bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İHA'nın haberine göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturması kapsamında aralarında polis ve aktif görevde bulunan kadın doktorun da bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda, söz konusu şahısların evleri didik didik arandı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.