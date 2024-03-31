İzmir Karaburun Belediyesi hangi partide? İzmir Karaburun Belediye başkanı kimdir? İzmir Karaburun Belediye başkan adayları
İzmir Karaburun Belediyesi hangi partide? İzmir Karaburun Belediye Başkanı kimdir? İzmir Karaburun Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Karaburun Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Karaburun Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Karaburun yerel seçim sonuçları..
İzmir Karaburun BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Karaburun Belediye Başkanlığını 3743 alınan oy ve %49.28 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı İlkay Girgin Erdoğan kazanmıştır.
Karaburun Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %49.28
Adalet ve Kalkınma Partisi %39.73
Bağımsız Aday %9.64
Demokratik Sol Parti %9.85
Demokrat Parti %0.43
Saadet Partisi %0.29
Vatan Partisi %0.28
Bağımsız %0.09
Bağımsız Türkiye Partisi %0.05
İzmir Karaburun BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİEYÜP KAYKAÇ - AK Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı İLKAY GİRGİN ERDOĞAN - CHP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı ZAFER SEVİNÇ - İYİ Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı HATİCE ÇEVİK YALLI - MEMLEKET İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı ORHAN BULUNMAZ - VATAN İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı SEDAT ATAK - DSP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı BAKİ GİNİGEN - HÜDAPAR İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı ZEKİ KOÇAK - MP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı VOLKAN ŞAHİN - DP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı FAYSAL ALAK - HÜDAPAR İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı SEDAT ÜZEN - ZP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı ABDULLAH KAYA - DEVA İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı BUSE KAYAN - HKP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı ERGÜN BOYACIOĞLU - MP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı AYŞEN KILINÇ - ANAP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı NESRİN SOYDAN DEMİRCİEFE - DSP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı ŞADAN TÜTÜNCÜ - TKP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı ZEKERİYA YILMAZ - SP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı ALİ ŞENOL - DP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı SEFA PİŞKİN - MP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı YAVUZ ERDOĞAN - BTP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı MELİH TUNCER YOLDAŞ - ZP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı ERTUĞRUL BARKA - DEM Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı YAŞAR ELMAS - YENİDEN REFAH İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı OLCAY ÖZTEMEL - DEVA İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı MUSTAFA TOSUNLAR - TİP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı EMRULLAH KAPAR - HÜDAPAR İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı AYŞE FİDAN - ANAP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı
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