İzmir Karaburun Belediyesi hangi partide? İzmir Karaburun Belediye başkanı kimdir? İzmir Karaburun Belediye başkan adayları İzmir Karaburun Belediyesi hangi partide? İzmir Karaburun Belediye Başkanı kimdir? İzmir Karaburun Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Karaburun Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Karaburun Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Karaburun yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:42 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:42 facebook

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