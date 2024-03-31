İzmir Konak Belediyesi hangi partide? İzmir Konak Belediye başkanı kimdir? İzmir Konak Belediye başkan adayları
İzmir Konak Belediyesi hangi partide? İzmir Konak Belediye Başkanı kimdir? İzmir Konak Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Konak Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Konak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Konak yerel seçim sonuçları..
İzmir Konak BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Konak Belediye Başkanlığını 135577 alınan oy ve %63.21 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Abdül Batur kazanmıştır.
Konak Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %63.21
Adalet ve Kalkınma Partisi %33.50
Saadet Partisi %1.13
Demokratik Sol Parti %0.73
Türkiye Komünist Partisi %0.43
Vatan Partisi %0.39
Demokrat Parti %0.37
Bağımsız Aday %0.44
Bağımsız Türkiye Partisi %0.17
Bağımsız %0.07
İzmir Konak BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİCEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI - AK Parti İzmir Konak Belediye Başkan Adayı NİLÜFER ÇINARLI MUTLU - CHP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı HURİYE SERTER - İYİ Parti İzmir Konak Belediye Başkan Adayı DİLEK ETE - MEMLEKET İzmir Konak Belediye Başkan Adayı BÜLENT KARAGÖZ - VATAN İzmir Konak Belediye Başkan Adayı MUSTAFA TAHİNCİOĞLU - BĞMSZ İzmir Konak Belediye Başkan Adayı SENGÜL SÖGÜT - HKP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN - DEVA İzmir Konak Belediye Başkan Adayı UĞUR KÜL - DP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı CUMA ÖZEL - HÜDAPAR İzmir Konak Belediye Başkan Adayı ŞEHMUZ KIZILKAYA - ZP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı İSMAİL AYKAN CERAN - DEVA İzmir Konak Belediye Başkan Adayı ENGİN ŞENGÜLER - ABP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı ADNAN GÜRCAN DALICI - HKP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı İSMAİL YASSIKAYA - MP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı SADETTİN HASBİL - OCAK İzmir Konak Belediye Başkan Adayı FATMA PINAR ATAK - DSP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı HAYRİYE ÜŞÜMEZGEZER - TKP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı TURHAN TUTUMLU - SP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı SONER ALMAZ - DP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı ALPER ÇAĞRI CEBECİ - MP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı ERKAN ANGIN - BTP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı SÜLEYMAN ŞENOL - ZP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı FARAŞİN GÜMÜŞ - DEM Parti İzmir Konak Belediye Başkan Adayı SELİM TAŞKIN - YENİDEN REFAH İzmir Konak Belediye Başkan Adayı ALİ RIZA UYGUR - DEVA İzmir Konak Belediye Başkan Adayı GÜLHAN ATIŞ - TİP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı DUYGU DAĞ - MİLLİYOL İzmir Konak Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Konak Belediye Başkan Adayı HÜLYA TÜMTÜRK - ANAP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı LEVENT UĞUR ASKER - AB İzmir Konak Belediye Başkan Adayı
İzmir İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!Seçim Sonuçları İzmir Seçim Sonuçları 2024 İzmir Aliağa yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Balçova yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Bayındır yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Bayraklı yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Bergama yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Beydağ yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Bornova yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Buca yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Çeşme yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Çiğli yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Dikili yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Foça yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Gaziemir yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Güzelbahçe yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Karabağlar yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Karaburun yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Karşıyaka yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Kınık yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Kiraz yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Konak yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Menderes yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Menemen yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Narlıdere yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Ödemiş yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Selçuk yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Tire yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Torbalı yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Urla yerel seçim sonuçları