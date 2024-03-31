İzmir Konak Belediyesi hangi partide? İzmir Konak Belediye başkanı kimdir? İzmir Konak Belediye başkan adayları İzmir Konak Belediyesi hangi partide? İzmir Konak Belediye Başkanı kimdir? İzmir Konak Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Konak Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Konak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Konak yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:46 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:46 facebook

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