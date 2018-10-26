İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firardaki FETÖ üyelerinin kaldığı gaybubet evlerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda, FETÖ’nü, örgüt içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının yakalanmaların önüne geçebilmek amacıyla tedbir uyguladığı tespit edildi. Özelikle firardaki FETÖ’cülerin örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirdiği, temiz olarak adlandırdıkları ve örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiraladıkları gaybubet evlerde gizlendikleri belirlendi.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bahse konu evlerin tespiti sonrasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama ve yakalama kararının ardından sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon ile gaybubet evlerde kalan ve halen örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda, örgütsel amaç için kullanıldıkları tespit edilen 19 bin 260 TL, 2bin 500 Euro, 60 bin 20 Dolar, 2 adet altın bilezik, 24 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına şüphelilerin sorgulanmak üzere TEM şube Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.

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