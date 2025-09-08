Habertürk
        İzmirli Caner'i kim öldürdü?

        İzmirli Caner’i kim öldürdü?

        Show TV ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün İzmirli Caner'in kayboluşu yeniden gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 21:42 Güncelleme: 08.09.2025 - 21:42
        Kayıp dosyası olarak ele alınan olay giderek cinayet ihtimallerini güçlendiriyor.

        Baba Mesut, kayıp oğluyla ilgili olarak diğer oğlu Cihan’ı suçlamayı sürdürdü. Bu suçlamalara sert tepki gösteren Cihan ise Didem Arslan Yılmaz’a içini döktü:

        “Katil olarak suçlanıyorum ama şu an herkesten yalnızım. Abim yok ve çok korkuyorum.”

