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Haberler Gündem İzmirli kadınlar köy yaşam merkeziyle üretici oldu
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İzmir Güzelbahçe'de kadınlar köy yaşam merkeziyle mantar üreticisi oldu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesine bağlı bir kırsal mahallede kadınlar, "köy yaşam merkezi"nde aldıkları eğitimin ardından istiridye mantarı üretip satmaya başladı. Proje koordinatörü ve ziraat mühendisi İbrahim Yılmaz, geçen yılın kasım ayında çalışmalara başladıklarını ve bir süredir hasat yaptıklarını belirterek, "Biz yıllardır Bakanlık olarak bu köylere gelip eğitimler veriyorduk ama kadınlarımızın ilk kez bu projede bu kadar etkin katılımını gördük. Hedefimiz seneye buradaki tarımsal kalkınma kooperatifi vasıtasıyla Payamlı markasını oluşturup satış yapabilmek" dedi

İzmirli kadınlar köy yaşam merkeziyle üretici oldu
AA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçen yıl hayata geçirdiği "Köy Yaşam Merkezi Projesi" kapsamında ülke genelinde kullanılmayan köy okulu binaları, farklı alanda hizmet veren atölyeler, eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinin 3 kırsal mahallesinden biri olan yaklaşık 550 rakımlı Payamlı Mahallesi'ndeki eski okul binası da bu anlamda faaliyete geçti.

15 KADININ KATILIMIYLA BAŞLATILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol dahilinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında köy yaşam merkezinde 27 Ekim 2022'de 15 kadının katılımıyla mantar yetiştiriciliği kursu başlatıldı. Bu sayede okulda teorik eğitim alan kursiyerler, evlerinin altındaki depolarda istiridye mantarı yetiştirmeye başladı.

1200 KİLOGRAM ÜRÜN HEDEFLENİYOR

Elverişli iklim koşulları ve fazla işçilik gerektirmemesi dolayısıyla önemli bir avantaj sunan istiridye mantarında, 200 torba kompostla 1200 kilogram ürün elde edilmesi hedefleniyor. Proje koordinatörü ve ziraat mühendisi İbrahim Yılmaz, AA muhabirine, yüksek rakımlı olması ve her evin altında mantar yetiştiriciliği için uygun depo bulunması nedeniyle Payamlı'nın tercih edildiğini söyledi.

"KASIM AYINDA BAŞLADIK BİR SÜREDİR HASAT YAPIYORUZ"

Geçen yılın kasım ayında çalışmalara başladıklarını ve bir süredir hasat yaptıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"İstiridye mantarı yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Beyaz mantar üretimi yapmak için raf sistemi kurmak lazım. İçinde klima sistemi olması gerekiyor. Tamamen karanlık ortam sağlamak lazım ama bunun için öyle bir şart yok. Sadece ilk 20 gün karanlık bir ortamda tutulması gerekiyor. Bu şartlarda üretim yapıyoruz. Kadınlarımızın tek yapması gereken, günde dört defa girip nemlendirme yapmak. Her kadının deposunda, mantarları koyduğu yerde nemölçerlerimiz var.

KADINLARIMIZIN İLK KEZ BU KADAR ETKİN KATILIMINI GÖRDÜK

Biz yıllardır Bakanlık olarak bu köylere gelip eğitimler veriyorduk ama kadınlarımızın ilk kez bu projede bu kadar etkin katılımını gördük. Görüştüğümüz kadınların hepsi 'daha da çok yapacağız, üretimi artıracağız' diyor. Hedefimiz seneye buradaki tarımsal kalkınma kooperatifi vasıtasıyla Payamlı markasını oluşturup satış yapabilmek."

"HİÇ ZORLANMADIK, SATIŞI ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Gamze Tekin
Gamze Tekin

Kursiyerlerden Gamze Tekin ise doğup büyüdüğü mahallede küçüklükten beri çiftçilikle uğraştığını ifade ederek, projenin başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu süreçte önce teorik eğitim aldıklarını, sonrasında da işe koyulduklarını anlatan Tekin, çok güzel, zahmetsiz ve maliyeti düşük bir iş olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Hiç zorlanmadık. Satışı çok güzel gidiyor. Biz kompost poşetini 45 liraya aldık, bunun bir ay bakımı oldu, sadece suladık, nemlendirdik. Başka bir işlem yapmadık. Sonunda 50 liradan kilosunu satmaya başladık. Bir poşetten haziran ayına kadar ortalama 5 kilo almayı hedefliyoruz. Belki bu daha fazla olabilir ama yeni başladığımız için durum iyi."

"BU SENE DENEME SÜRECİ GİBİ DÜŞÜNELİM"

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle sosyal medya üzerinden de satış yapabildiklerini aktaran Tekin, "Bu sene deneme süreci gibi düşünelim. Seneye inşallah arttırıp, daha verimli hale getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"DAHA ÖNCE HERHANGİ BİR İŞTE ÇALIŞMADIM"

Aysu Tekin
Aysu Tekin

Aysu Tekin de Payamlı'ya gelin geldiğini, daha önce herhangi bir işte çalışmadığını söyledi. Projeyle mantar yetiştiriciliğini öğrendiklerini ifade eden Tekin, "1,5 ay kadar oldu, ilk hasadı yaptık, ikinci hasada geçtik, hocalarımızın yardımıyla sağ olsunlar. Epey işi ilerletmeyi düşünüyoruz. Şu anda iyi, bir sıkıntı yok. Bir ev hanımının yapması gereken ideal bir iş. Hiç yorucu bir iş değil, çapası küreği yok, çok kolay" diye konuştu.


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