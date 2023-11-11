İzmit'te eğlence mekanında rastgele açıldı: 2 gözaltı
Kocaeli'de bir alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanına rastgele ateş açtıktan sonra yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 11.11.2023 - 03:49 Güncelleme: 11.11.2023 - 03:51
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanında rastgele ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanına gelen 2 kişi tarafından etrafa rastgele tabancayla ateş edildi.
AA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelileri gözaltına aldı.