İzne geldi, kestiği ağacın altında kaldı

İHA

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde Yusuf Kaya (39),yıkık bir ağacı odun yapmak için keserken altında kalarak hayatını kaybetti.

Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü Ambarlı Mahallesi sakinlerinden Yusuf Kaya (39),evlerine yakın bir noktada 3-4 yıl önce yıkılan bir ağaçtan odun yapmak için bölgeye gitti. Rüzgarın yıktığı ağacın bazı bölümlerini kestikten sonra kök kısmında uğraşan Kaya, bu sırada ağacın uç kısmının devrilmesiyle yaklaşık 10 metre aşağıya savruldu. Düşmenin ardından üstten kayan ağaçların da üzerinden geçmesi sonucu Kaya burada feci şekilde can verdi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kaya’nın cansız bedeni Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden 3 çocuk babası Kaya’nın Gümüşhane’nin merkeze bağlı Karamustafa köyünde faaliyet gösteren bir maden firmasında Jumbo operatörü olarak çalıştığı ve iznini geçirmek üzere köyüne gittiği öğrenildi.