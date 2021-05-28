Jabbar'dan yeni şarkı

Jabbar, yeni şarkısı "Hem Anlattım Hem Dinledim"i, "Kendini bulmalı insan, bazen silmeli geçmişi. Aklını vermeli, kalbe güvenmeli. Ama ana sarılmalı hep dört elle... Çoğu evde geçmiş şu günlerin, aklımda bıraktığı kelimelerden yola çıktı, yan yana geldi dizeler..." sözleriyle açıkladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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