Jabbar'dan yeni şarkı 0:00 / 0:00

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Jabbar, yeni şarkısı "Hem Anlattım Hem Dinledim"i, "Kendini bulmalı insan, bazen silmeli geçmişi. Aklını vermeli, kalbe güvenmeli. Ama ana sarılmalı hep dört elle... Çoğu evde geçmiş şu günlerin, aklımda bıraktığı kelimelerden yola çıktı, yan yana geldi dizeler..." sözleriyle açıkladı.