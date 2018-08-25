Jagiellonia Bialystok - Miedz Legnica maçı rakamları

Polonya Ekstraklasa maçında Jagiellonia Bialystok ile Miedz Legnica, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi Jagiellonia Bialystok 12 puanla 2. sırada, Miedz Legnica 4 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Jagiellonia Bialystok, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Miedz Legnica, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 550 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jagiellonia Bialystok kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Miedz Legnica sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Jagiellonia Bialystok önceki hafta Miedz Legnica mücadelesinde 2-1 kazandı.

Miedz Legnica, Jagiellonia Bialystok karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Jagiellonia Bialystok, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

Miedz Legnica, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Miedz Legnica, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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