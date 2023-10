Jake Abraham hayatını kaybetti 'Lock, Stock and Two Smoking Barrels' filmindeki rolüyle tanınan oyuncu Jake Abraham, 56 yaşında hayata veda etti

İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin 'Lock, Stock and Two Smoking Barrels' filmindeki rolüyle tanınan Jake Abraham (56) hayatını kaybetti. Abraham, temmuz 2023'te ayında prostat kanseri teşhisi konulduğunu açıklamış ve palyatif bakım gördüğünü söylemişti.

Liverpool doğumlu oyuncu Jake Abraham'ın diğer rolleri arasında 'Channel 4' dizisi 'GBH', 'Mean Machine' ve 'Formula 51' dizi ve filmleri yer aldı.

Jake Abraham ile çeşitli projelerde çalışan tiyatro yönetmeni ve yapımcısı Bill Elms, Liverpool Echo'ya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Ortak yapımcılığını üstlendiğim 'Twopence to Cross the Mersey' ve "Lennon's Banjo" gibi birkaç yapımda Jake ile çalışmaktan büyük zevk aldım. Harika bir aktördü ve sektördeki pek çok kişi tarafından çok seviliyordu. Çok özlenecek. Jake ile ilgili pek çok güzel anım var; o her zaman çok neşeliydi ve etrafında olmak eğlenceliydi. Hastalığını kamuoyuna açıkladığı için ona hayran kaldım, bu birçok kişi için fark yaratacak ve hayat kurtaracak.