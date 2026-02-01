Jale İris Gökçe'den yeni sergi: Kendilik/Self

Çağdaş sanat dünyamızda kendisini bir Kendilik Araştırmacısı olarak konumlandıran düşünür-sanatçı Jale İris Gökçe (Angel Rainbow), yıllar boyu ilmek ilmek işlediği ontolojik yolculuğun en rafine durağı olan Kendilik/Self sergisini 14 Şubat'ta, Göksu-Anadoluhisarı’daki Hermes Art Gallery'de sanatseverlerle buluşturuyor. Gökçe bu sergide, izleyiciyi benliğin katmanlarında sezgisel bir yolculuğa davet ediyor.

Kendilik/Self serisi, içsel sessizlik ile dış dünyaya açılan bakış arasındaki eşiği araştırıyor. Gökçe’nin resimleri, izleyiciyi görmeye değil, duyumsamaya ve hatırlamaya çağırıyor.

Sergi, sanatçının mini retrospektifi niteliğinde, son dönem üretimlerini de içine alan bir seçki ile, çağdaş resim dilinde özne kavramına dair şiirsel bir yorum sunuyor. Kendilik / Self, kimliğin sabit bir yapı değil, sürekli oluş halinde bir varlık olduğunu vurgulayan bireyin iç dünyasına, benlik algısına ve kimliğin dönüşken doğasına odaklanan güçlü bir görsel anlatı olarak konumlanıyor.

Kendilik/Self, Gökçe’nin uzun soluklu sanatsal pratiğinde merkezî bir kavram olarak yer alan kendilik temasını resimsel bir dil aracılığıyla görünür kılarken figüratif ile soyut arasında salınan kompozisyonlarında, insanın kendisiyle kurduğu çok katmanlı ilişkiyi renk, yazı, doku ve sezgisel jestler üzerinden sembolik bir dille ele alıyor. Yalnızca görsel deneyime değil, aynı zamanda içsel bir karşılaşmaya davet eden dingin bir palet ve katmanlı yüzeylerle kendilik kavramını hem kırılgan hem dirençli bir yapı olarak ele alarak, her bir eserle izleyicinin kendi içsel haritasını yeniden düşünmeye çağırıp, açık uçlu bir okuma alanı sunuyor. Bireysel olan ile evrensel arasındaki geçişleri şiirsel bir resim diliyle kurarken, çağdaş sanatta kendilik ve kimlik sorunlarını sezgisel ve derinlikli bir yaklaşımla ele alıyor.