Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları adaylar tarafından merak konusu oldu. Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurmuş ve sınav için hazırlıklar başlamıştı. Jandarma Genel Komutanlığı başvuru sonuçlarını resmi internet sayfasında duyurdu.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

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UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

JANDARMA UZMAN ERBAŞIN GÖREVİ NEDİR?

Uzman erbaşlar belirtilen kriterleri taşıdıklarında, aldıkları eğitime müteakiben uzman çavuş rütbesiyle göreve başlamaktadır. Bununla birlikte tüm uzman erbaşlar, kurs aşamasında uzman onbaşı rütbesi ile eğitim görmekte, kursu tamamlayarak göreve başlamalarının ardından uzman çavuş rütbesi ile görevlerine devam etmektedir. İstenen şartları taşımayanlar ise mesleklerine uzman onbaşı olarak başlayarak, şartları tamamlamalarına müteakiben uzman çavuş rütbesine terfi edilirler. Uzman erbaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında sözleşmeli personel olarak görev yaparlar.

Doğu ya da güneydoğu bölgesinde görev yapan uzman çavuş maaşları: 6500 - 8000 TL arası. Ayrıca tüm bu bilgiler dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan en düşük uzman çavuş maaşı 3100 TL civarında iken, en yüksek uzman çavuş maaşı 8400 TL civarındadır.