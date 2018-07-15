Jandarma Uzman Erbaş alımı için başvurular başladı. Jandarma Genel Komutanlığı bin 997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333'ü Lojistik, 15'i Bot Serdümeni ve 30'u Dalış Amiri branşlarında olmak üzere toplam 2 bin 375 Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Yayımlanan kılavuzda başvuru yapacak adayların, askerlik görevini yapmış olmaları gerektiği de bildirildi. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı 2018 başvuru nasıl yapılır? Uzman erbaş alımı için hangi sınavlar uygulanacak? İşte 2018 Jandarma Uzman Erbaş alımına dair detaylar...

1 - Ön başvuruların internet ortamında alınması: 13-30 Temmuz 2018

2 - Başvuru şartları uygun olan adayların seçme sınavlarına çağrılması: 07 Ağustos 2018

3 - Seçme Sınavlarının yapılması: 27 Ağustos'tan itibaren (İlan edilerek duyurulacaktır)

4 - Başarılı adayların (Asıl/Yedek) açıklanması: Onayı müteakip

5 - Başarılı adayların sağlık raporlarını almaları: En kısa sürede

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMINDA UYGULANACAK SINAVLAR

a. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, ön başvurusunda belirtilen ikamet adreslerine göre kendisine yakın sınav merkezlerinde;

(1) Yazılı sınav:

(a) Sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak (50) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav notunun en az (25) olması gerekmektedir.

(b) Bot Serdümeni, Dalış Amiri ve Lojistik branşlarına başvuran adaylar uygulamalı meslek bilgisi sınavına da gireceklerdir. Bu adayların yazılı sınav notu; yazılı sınavdan aldıkları not ile uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun aritmetik ortalaması olacaktır. Adayların başarılı olabilmesi için uygulamalı meslek bilgisi sınav tam notunun en az % 50'sini almak koşuluyla iki sınavın aritmetik ortalamasının en az (25) puan olması gerekmektedir.

(2) Ön sağlık muayenesi:

(a) Adayların Tablo-1‟de belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Ġlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(b) Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.

(3) Fiziki Yeterlilik Sınavı (FYS) (spor testi)

(a) Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3'te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

(b) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar yazılı sınav ve mülakata spor kıyafeti ile katılabilecektir.)

(c) Fiziki Yeterlilik Sınavının yapılacağı günde önemli mazereti veya sağlık durumu itibariyle (Devlet hastanelerinden alınan raporla) testlere katılamayacak durumda olan adaylar dilekçe ve raporları ile müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisinde başka bir gün sınava alınabilecektir.

(ç) Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını Tablo-7'de belirtilen imzalanmış olarak getirecekleri muvafakatname ile kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(4) Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı:

Bot Serdümeni, Dalış Amiri ve Lojistik branşlarına başvuran adaylar uygulamalı meslek bilgisi sınavına gireceklerdir. Bu aşamada başarılı olmak için uygulamalı meslek bilgisi sınav tam notunun en az % 50‟sini almak koşuluyla yazılı sınav notu ile uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun aritmetik ortalamasının en az (25) puan olması gerekmektedir. Bu iki sınavın aritmetik ortalaması (25) puan ve üzeri olan adaylar başarılı sayılarak mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

(5) Mülakat Sınavı:

(a) Yazılı, Ön Sağlık Muayene, FYS (Spor) ve Uygulamalı Meslek Bilgisi sınavlarında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınacaklardır. Mülakat sınavı baraj değerleri Tablo-3'te belirtilmiştir. Her aday için tek bir gün planlanacak olup, adayların hangi tarihte mülakata gireceği diğer sınav aşamalarında adaylara tebliğ edilecektir.

(b) Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler Mülakat Komisyonunca değerlendirilecektir. Mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

b. Yazılı sınav, Ön sağlık muayenesi, Fiziki Yeterlilik Sınavı (spor testi), Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve Mülakat Sınavı aşamalarını başarı ile geçen adaylar sınavı kazanmış sayılmazlar.

Ayrıca yaptırılacak güvenlik soruşturmalarının olumlu olması ve uygun sağlık raporunu alması ve kontenjana girmesi durumunda atamaları www.jandarma.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

c. Sınava kazanan adaylara, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek, www.jandarma.gov.tr internet adresinden yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi ve ön başvuru sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması önem arz etmektedir.

ç. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.

d. Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecek/bulundurmayacaklardır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2018 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ön başvurular, www.jandarma.gov.tr internet adresinden 13 – 30 Temmuz 2018 (saat 17.00‟ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak. Başvuru sonuçları 7 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

Ön başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavları Dalış Amiri branşı için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe / Çankaya /ANKARA , Lojistik branşı için Jandarma Lojistik Komutanlığı Güvercinlik/ANKARA adresinde , Bot Serdümeni branşı için Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı/ANTALYA‟da, MEBS branşı için Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Giresun, Diyarbakır, Erzurum, Van (müracaat durumuna göre bazı sınav merkezlerinde sınav yapılmayabilir) illerinde icra edilecek. MEBS branşı için yapılacak sınavlarda adayların ikamet adresleri ve başvuru sayısına göre sınav yerleri belirtilerek ilan edilecek.

Seçme sınavları tarihleri www.jandarma.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.