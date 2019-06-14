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Jandarma uzman erbaş alımı ek sınav duyurusu! Jandarma Genel Komutanlığı sınava çağrılmayan adayları çağıracak

Jandarma uzman erbaş alımı için yapılan sınavların ardından yeni bir sınav duyurusu yayımlandı. Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı için yapılan başvurularda, sınava çağrılmayan adayları da sınava çağıracak. Peki Jandarma uzman erbaş alımı ek sınavı ne zaman?

Jandarma

Jandarma uzman erbaş alımı ek sınavı ne zaman? sorusu Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayımladığı ek sınav duyurusunun ardından adaylar tarafından merak ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmişti. İşte Jandarma uzman erbaş alımı ek sınav duyurusu...

JANDARMA UZAMAN ERBAŞ ALIMI EK SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlandı.

Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN

Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekiyor.

 

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