Jandarmadan dinamik denetim 0:00 / 0:00

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, denetimlere katılan İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla sohbet etti, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimleri gerçekleştiren ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı market, otel, berber, kafeterya, lokanta gibi işletmelerde tedbirleri hatırlattı. Bu kapsamda sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına uyulup uyulmadığının kontrolü yapıldı.

KURALLARA UYMAYANLARA YAPTIRIM

Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde; 644 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 180 konaklama tesisi, 353 ticari taksi, 670 şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma aracı denetlendi.

Bu denetlemelerde İl Hıfzısıhha kurulunca alınan kararlara aykırı hareket ettiği tespit edilen 148 şahsa 185 bin 660 TL, 15 araç sürücüsüne 24 bin 900 TL olmak üzere toplam 210 bin 560 TL idari para cezası uygulandı.

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