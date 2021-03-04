Jandarmadan dinamik denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüncelJandarmadan dinamik denetim - Haberler
ABONE OL

Jandarmadan salgına karşı dinamik denetim

İstanbul'da 4 bin 518 jandarma ekibinin katılımıyla birçok noktada denetimler gerçekleşti. Denetimlere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da katıldı

Jandarmadan dinamik denetim - Haberler
Jandarmadan dinamik denetim
0:00 / 0:00

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, denetimlere katılan İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla sohbet etti, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimleri gerçekleştiren ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı market, otel, berber, kafeterya, lokanta gibi işletmelerde tedbirleri hatırlattı. Bu kapsamda sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına uyulup uyulmadığının kontrolü yapıldı.

KURALLARA UYMAYANLARA YAPTIRIM

Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde; 644 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 180 konaklama tesisi, 353 ticari taksi, 670 şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma aracı denetlendi.

Bu denetlemelerde İl Hıfzısıhha kurulunca alınan kararlara aykırı hareket ettiği tespit edilen 148 şahsa 185 bin 660 TL, 15 araç sürücüsüne 24 bin 900 TL olmak üzere toplam 210 bin 560 TL idari para cezası uygulandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SEFERBERLİK| Son dakika: Korona ile mücadelede flaş çağrı
GÜNDEM'Çok yüksek riskli' iller için seferberlik çağrısı!
SORUŞTURMA! Son dakika! New York'taki reklamlar hakkında soruşturma
GÜNDEMNew York'taki reklamlar hakkında soruşturma
FECİ YANGIN! Son dakika! Antalya'da Festival Çarşısı'nda yangın!
GÜNDEMAntalya'da Festival Çarşısı'nda yangın!
Yazın kabusu... Sivrisinek korona taşır mı? Son dakika: İşte çalışmanın sonucu!
GÜNDEMSivrisinek 'Kovid'i taşır mı? İşte cevabı!
Afyonkarahisar'da darp edilen çiğ köfteci konuştu: Adalet yerini buldu
GÜNDEMO çiğ köfteci konuştu!
Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet
GÜNDEMKatil kocaya ağırlaştırılmış müebbet
OTELDE DEHŞET! Son dakika: Satırlı saldırı anbean kaydedildi
GÜNDEMOtelde dehşet! Satırla saldırdı!
Son dakika: Feci olay! 1 yaşındaki bebek 4'üncü kattan düştü - Haberler
GÜNDEMFeci olay! 1 yaşındaki bebek 4'üncü kattan düştü
ÇOCUĞA TACİZ! Son dakika: Maltepe'deki skandalda şok eden savunma
GÜNDEMÇocuğa taciz şüphelisinden şok ifade!
"ACI FERYAT" Son dakika: Eniştesi tarafından vurulmuştu! Yardım bekliyor
GÜNDEMYüzü tanınmayacak halde! "Bana yardım edin!"