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Japon araştırmacılara göre Kovid-19'un İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı

Japon araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de tespit edilen varyantının, ilk ortaya çıkan virüsten 1,32 kat daha bulaşıcı olduğunu belirledi

Japon araştırmacılara göre Kovid-19'un İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı
"İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı"
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AA

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japonya'daki Salgın Hastalıklar Ulusal Enstitüsü (NIID) araştırmacıları, ülke geneli yayılan Kovid-19 varyantlarını araştırdı.

AA'nın haberine göre; yaklaşık 50 gün süren analiz sürecinin ardından İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19 varyantının, orijinal virüse göre 1,32 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.

NIID Başkanı Takaji Wakita, düzenlediği basın toplantısında, varyantın Kansai bölgesinde yoğunlaştığı, kademeli olarak Tokyo ve çevre eyaletlerde yayılmaya başladığını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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