Japonya'nın savaş mirasının tartışmalı sembolüne ziyaret 0:00 / 0:00

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Bakan Nişimura, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu Ağustos 1945'in yıl dönümü kapsamında tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na geldi.

Ziyaretinde tapınağa bağışta bulunduğunu belirten Nişimura, "Temsilciler Meclisi milletvekili olarak bunu cebinden ödediğini" söyledi.

Nişimura, "Savaşta hayatını kaybedenlerin huzur içinde uyumaları için dua ettim. Japonya'nın refahı onların adanmışlığının üzerine kurulmuştur." dedi.

Bakanlığının yanı sıra Nişimura yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinden sorumlu kabine üyeliği görevini sürdürüyor.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, yıl dönümü kapsamında Başbakan Yoşhihide Suga tapınağa ziyareti için "uygun karar" verileceğini söyledi.

Kyodo ajansı, Suga'nın göreve geldiği Eylül 2020 sonrası, bahar ve güz festivallerinde herhangi bir kabine üyesinin tapınağı ziyaret etmediğini bildirdi.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.