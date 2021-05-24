Reuters

Japonya'da Tokyo Olimpiyatları başlamadan önce ülkede yaşlı nüfusun aşılanmasına karar verildi. 23 Temmuz'da gerçekleşecek olan tartışmalı Tokyo Olimpiyatları ülkede endişeler iyice arttırmıştı.

Pazartesi gününden itibaren açılacak aşılama merkezlerinde Tokyo ve Osaka'da her gün binlerce insanı aşılayacak. Yetkililer, Tokyo tesisinde üç ay boyunca günde yaklaşık 10 bin kişiye aşılamak için 12 saat çalışılacak. Yine Japonya'nın batı metropolü olan Osaka'da aşılama merkezlerinde günde 5 bin kişinin aşılanması hedefleniyor.

Aşılama merkezlerinde Moderna ve AstraZeneca aşıları kullanılacak.

Japonya'da aşılama merkezleri yerel yönetimler tarafından işletiliyor. Aichi, Miyagi ve Gunma vilayetlerinde de açılan merkezler için Japonya'nın Başbakanı Yoshihide Suga, aşılamayı hızlandırma çağrısını geçen hafta yapmıştı.

Ülkede 31 Mayıs'ta sona ermesi planlanan olağanüstü hal için hükûmet 20 Haziran'a kadar kısıtlamayı uzatmayı düşündüğünü açıkladı.

TARTIŞMALI TOKYO OLİMPİYATLARI

Covid-19 salgınına ve yavaş aşılama sürecine rağmen Tokyo Olimpiyatları'nın 23 Temmuz'da gerçekleşecek olması ülkeyi ikiye böldü.

Salgın ile mücadelede dördüncü enfeksiyon dalgasıyla mücadele eden ülkenin önemli gelir kaynaklarından biri Tokyo Olimpiyatları öncesinde çoğu kez yarı ve tam kapanma olmak üzere ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

125 MİLYONLUK NÜFUSUN YÜZDE 4'Ü AŞILANDI

Reuters'ın aktardığı haberde, Japonya'da sadece 125 milyonluk nüfusunun yalnızca yüzde 4,4'ü en az bir aşı dozu aldı, bu dünyanın zengin ülkeleri arasında en yavaş oran olarak bildiriliyor.