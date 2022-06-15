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Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yer alan Toma bölgesine özgü Densuke karpuzları, bu yıl mevsimin ilk hasadında müşterilerin beğenisine sunuldu.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Toma'da sabahın ilk ışıklarıyla başlayan açılış mezadında bir Densuke karpuzu 600 bin yene (yaklaşık 4 bin 455 dolar - 77 bin TL) satıldı.

Karpuz yetiştiricileri bu yıl 55 bin karpuzun ülke içi satışını planlıyor.

Siyaha yakın dış kabuk rengiyle tanınan Densuke karpuzunun, aynı bölgede geçen yıl sezon açılışında 750 bin yene alıcı bulduğu biliniyor.