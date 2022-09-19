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Japonya'da Nanmadol tayfununa karşı 8 milyon kişiye tahliye uyarısı

Nanmadol tayfununun etkilediği Japonya'da 8 milyonu aşkın kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Japonya'da Nanmadol tayfununa karşı 8 milyon kişiye tahliye uyarısı
Japonya'da 8 milyon kişiye tahliye uyarısı
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AA

Doğu Asya'da ortaya çıkan Nanmadol tayfununun etkilediği Japonya'da 8 milyonu aşkın kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Japonya'da, Meteroloji Ajansının (JMA), güneydeki Kyuşu bölgesinde etkili olan Nanmadol tayfununa karşı 5. seviye uyarısı gündemde.

Afet uyarı sisteminin en yükseği 5 kodlu uyarı kapsamında 3,7 milyon hane ve yaklaşık 8 milyona kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı.

Çağrılar Kyuşu, Şikoku ve Çuugoku bölgelerini kapsadı. Tayfunun Kyuşu'nun kuzeyine yönelerek ana kara Honşu'ya ulaşabileceği belirtildi.

Ülkede bu yıl meydana gelen 14. tayfun olarak tanımlanan "Nanmadol'un farklı noktalara doğrusal hareketli yağışlar taşıyacağı kaydedildi.

Kabinesini toplayan Başbakan Kişida Fumio, halktan "en ufak bir tehlikenin sezilmesi halinde" ivedilikle tahliye noktalarına sığınmalarını istedi.

JMA önceki uyarısında, "şimdiye kadar deneyimlenmemiş düzeydeki fırtınanın" bölge geneline rekor düzeyde yağışa yol açacağına dikkat çekilmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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