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J﻿aponya'da tayfun alarmı: 9 milyon kişinin evlerini tahliye etmesi istendi

J﻿aponya'da Pazar sabahı etkili olmaya başlayan Nanmadol Tayfunu'na karşı yayımlanan uyarı kapsamında 9 milyon kişinin evlerini tahliye etmesi istendi. Tayfunun önümüzdeki günlerde başkent Tokyo'nun da yer aldığı ana kara Honşu'ya hareket etmesi bekleniyor.

J﻿aponya'da tayfun alarmı: 9 milyon kişinin evlerini tahliye etmesi istendi
BBC TÜRKÇE
Japonya'da Nanmadol Tayfunu etkili oluyor Reuters
Japonya'da Nanmadol Tayfunu etkili oluyor

Japonya'da Pazar sabahı etkili olmaya başlayan Nanmadol Tayfunu'na karşı yayımlanan uyarı kapsamında 9 milyon kişinin evlerini tahliye etmesi istendi.

Ülkenin güneyindeki Kyuşu Adası'nı vuran tayfun bir kişinin ölümüne ve 70 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Tayfunun önümüzdeki günlerde Kyuşu'nun doğusuna yönelerek başkent Tokyo'nun da yer aldığı ana kara Honşu'ya hareket etmesi bekleniyor.

On binlerce kişinin Pazar gecesini acil durum toplanma alanlarında geçirdiği ve yaklaşık 350 bin konutta enerji kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

Önümüzdeki günlerde yoğun sel ve toprak kayması yaşanması beklenirken ülkedeki birçok ulaşım hizmeti ve işletme kapandı.

Yerleşim alanlarını korumak için yollara kum torbaları yerleştirildi.

Nanmadol'un etkili olmasıyla rüzgar hızının saatte 234 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Bazı bölgelerde 24 saatlik bir süre içinde 40 santimetre yükseklikte yağış bekleniyor.

Hızlı tren hizmetleri ve feribotlar durduruldu ve yüzlerce uçuş iptal edildi.

Pazar günü Kyuşu Adası'ndaki bir nehrin yatağı taştı.

Kagoşima kentinde ise toprak kayması yaşandı.

Japon medya kuruluşu NHK'ya göre bir kişi aracında nehir sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Arama kurtarma ekipleri toprak kayması sırasında bir kulübenin içinde birinin olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Kyuşu'da yaşanan toprak kaymasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor Reuters
Kyuşu'da yaşanan toprak kaymasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Video kayıtları bina çatılarının uçup gittiğini ve yol kenarlarındaki ilan panolarının söküldüğünü gösteriyor.

Fırtınanın Honşu Adası'ndan geçtikten sonra Çarşamba günü okyanusa doğru ilerlemesi bekleniyor.

Başkent Tokyo'da şimdiden sağanak yağış etkili oluyor. Şehirdeki metro hatları kapatıldı.

Kagoşima, Miyazaki, Oita, Kumamoto ve Yamaguçi kentlerinde yaşayan 500 binden fazla kişi için en yüksek alarm uyarısı verildi.

9 milyon kişinin Kyuşu, Şikoku ve Çugoku bölgelerini tahliye etmesi istendi.

New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapması beklenen Japonya Başbakan Fumio Kişida tayfun sebebiyle seyahatini Salı gününe erteledi.

'Süper tayfun'

Nanmadol, ABD Ortak Tayfun Uyarı Merkezi (JTWC) tarafından 'süper tayfun' olarak tanımlandı.

Rüzgar hızının saatte 240 kilometreyi aştığı fırtınalara bu tanımlama yapılıyor.

Bilim insanları, La Niña hava olayından dolayı bu yıl yoğun bir fırtına sezonunun yaşanmasını öngördü.

La Niña hava olayı Büyük Okyanus'ta küresel sıcaklıkları düşürüyor, güçlü rüzgarların Güney Amerika'dan uzağa, Endonezya'ya doğru götürmesiyle ortaya çıkıyor.

Atlantik ve Karayip bölgelerinde iklim krizi yüzünden deniz suyu sıcaklarının yükselmesinin de etkili olabileceği düşünülüyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), iklim krizinin etkileriyle dünyada yoğun tropikal siklonların artacağı uyarısını yaptı.

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