Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda Rusya Savunma Bakanlığı'na ait denizaltısavar ve devriye uçağı olarak bilinen IL-38 tipi uçağın, Japon denizi üzerinde keşif uçuşu yaptığı açıklandı. Rus uçağının deniz üzerinde keşif uçağı başlatması üzerine Japonya Savunma Bakanlığına ait savaş uçakları tarafından önlem alındığı öğrenildi. Rus uçağının Japonya sınırlarına girmediği, keşfi deniz üzerinde gerçekleştirdiği, Japon uçaklarının ise Rus uçaklarının kendi sınırlarına girmesine karşı havada önlem aldığı bildirildi.

"ULUSLAR ARASI KURALLARA UYDUK"

İHA'da yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Japon denizi üzerinde uçuş gerçekleştiren uçağın görüntüsü paylaşıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ise bu gelişmenin ardından resmi açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüm uçuşlar diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmeden hava sahalarının kullanımına yönelik uluslararası tüm kurallara uygun olarak gerçekleşmektedir” denildi.