Japonya Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir'de

Türkiye'de bulunan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Prenses Akiko, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Japonya Prensesi Akiko, Anıtkabir ziyaretinin ardından Türk Japon Vakfı'nı ve Kırşehir'de Kaman Kalehöyük'te bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret edecek.
Türkiye'ye önceki gün gelen Prenses Akiko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'daki Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde kabul edilmişti.
Ziyareti kapsamında bazı etkinliklere katılacak olan Prenses Akiko, 14 Eylül'de Türkiye'den ayrılacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ