Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar! Hikikomori fenomenine derinlemesine bakış!

Hiç aylarca dışarı çıkmadan, kimseyle konuşmadan sadece kendi odanda yaşadığını düşündün mü? Japonya’da binlerce kişi bunu tercih değil, zorunluluk olarak yaşıyor. “Hikikomori” olarak adlandırılan bu izolasyon durumu, modern dünyanın yeni yalnızlık hastalığı olarak görülüyor. Psikolojik, toplumsal ve kültürel sebeplerin iç içe geçtiği bu fenomen, artık küresel bir kriz halini alıyor

HİKİKOMORİ NEDİR?

“Hikikomori”, Japonca’da “içe çekilmek” anlamına geliyor. Bu terim, en az altı ay boyunca evden hiç çıkmayan, işe veya okula gitmeyen, sosyal ilişkiler kurmayan bireyleri tanımlıyor. Japonya Sağlık Bakanlığı, bu durumu bir toplumsal problem olarak kabul ediyor.