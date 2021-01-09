Gizemini duyan oraya gidiyor! Yer çekiminin olmadığı iddia ediliyor

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Türkiye’ye saç ektirmek için gelen Sugıtanı Hroıka isimli Japon turist iddiaya göre saç ekim seansında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İstanbul Fulya’da bir saç ekim merkezi ile anlaşan turist, seansı sırasında fenalaştı. Turistin fenalaşmasının ardından çalışanlar hemen ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan turist ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı fakat durumu ağırlaşan Sugıtanı Hroıka hayatını kaybetti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Turistin ölümünün ardından polis soruşturma başlattı ve cenaze adli tıp kurumuna gönderildi. Turistin ölüm nedeninin saç ekimine bağlı bir komplikasyon olup olmadığını öğrenmek için otopsisi beklenecek. Savcılık ise taksirle ölüm soruşturması başlattı. Japon konsolosluğu ise adamın Japonya’daki ailesine durumu bildirdi.

2 AYDA İKİNCİ ÖLÜM VAKASI

Öte yandan iki ay önce İstanbul'da saç ekimi yaptıran 34 yaşındaki Umut Tuğcu, saç ekimi sırasında fenalaşmış gelişen komplikasyon sonucu hayatını kaybetmişti. Tuğcu’nun da otopsi sonucu henüz çıkmadı.