Tokyo Olimpiyatları'nda yeni kategori: Sokak Kaykayı 0:00 / 0:00

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Ariake Sports Park'ta gerçekleştirilen ve kaykay kategorisinde olimpiyatlarda altın madalya sahibi olan Nishiya, mutluluk gözyaşları döktü. 13 yaşındaki Nishiya, ülkesinin ise en genç altın madalya kazananı oldu.

Kadınlar sokak kaykayında madalya kazanan diğer üç sporcu ise gümüş madalya sahibi 13 yaşındaki Rayssa Leal ve Japonya’dan katılan ve bronz madalya sahibi olan 16 yaşındaki Funa Nakayama oldu.

Brezilya: Rayysa Leal

Japonya: Funa Nakayama

Ariake Sports Park'ta gerçekleştirilen müsabakalarda erkekler sokak kaykayı kategorisinde birinciliği kazanan ise Yuto Horigome olmuştu.

Japonya: Yuta Horigome

Olimpiyat oyunlarının altın madalya kazanan en genç kişi ise 1936 yılında Berlin’de düzenlenen Yaz Olimpiyatları’nda ABD’yi temsil eden sıçrama tahtası dalgıcı Marjorie Gestring olarak biliniyor.