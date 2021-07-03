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Haberler Dünya Diğer SON DAKİKA! Japonya’yı sel ve heyelan vurdu: 20 kişi kayıp - HABERLER
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Japonya’yı sel ve heyelan vurdu: 20 kişi kayıp

Japonya’da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle Atami şehrinde en az 20 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi. Japonya Meteoroloji Ajansı ise, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı

SON DAKİKA! Japonya’yı sel ve heyelan vurdu: 20 kişi kayıp - HABERLER
Japonya’yı sel ve heyelan vurdu: 20 kişi kayıp
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İHA

Japonya'da etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kanagawa, Shizuoka ve Chiba eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli yağış birçok bölgede sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) riskli bölgelerde yaşayan sakinleri tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırırken, yerel otoriteler de olası nehir taşkınları ve yıldırım tehlikesine karşı uyarıda bulundu.


20 KİŞİ KAYIP

Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde meydana gelen heyelanın ardından 20 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.

Bölge valiliğinden yapılan açıklamada, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, yerel otoritelerin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden (SDF) takviye personel talebinde bulunduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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