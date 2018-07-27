Jaro - EIF Ekenas sahaya çıkıyor

Jaro ve EIF Ekenas, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. 21 puanlı Jaro 4. sırada bulunuyor, EIF Ekenas 25 puana sahip ve 3. sırada. Jaro, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. EIF Ekenas, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 293. İddaa'da Jaro kazanır 1.85, berabere biter 3.20, EIF Ekenas kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Jaro önceki hafta AC Kajaani mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

EIF Ekenas ise HIFK Helsinki maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Jaro, 12 gol attı ve 11 gol yedi.

EIF Ekenas, dış sahada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda EIF Ekenas 7 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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