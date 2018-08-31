Jaro - KPV düellosu

Jaro ve KPV, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Jaro 24 puanla 7. sırada, KPV 34 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Jaro, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. KPV son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'da 350 kodlu maçı oynayanlar; Jaro galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, KPV galibiyet oranı 2.20.
Jaro son haftadaki Klubi 04 müsabasında 2-0 kazandı.
KPV, Jyvaskyla JK karşılaşmaında 4-1 kazandı.
Jaro, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 15 gol yedi.
KPV ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KPV, 9 gol atarken 11 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ